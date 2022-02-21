Объявлены составы сборной России по биатлону на ближайшие этапы КМ и Кубка IBU

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Стали известны составы сборной России по биатлону на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Объявлены составы сборной России по биатлону на ближайшие этапы КМ и Кубка IBU
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Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, на этапах КМ выступят Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Наталья Гербулова и Виктория Сливко.

Ближайший, восьмой этап Кубка мира пройдёт с 3 по 6 марта в финском Контиолахти.

На Кубок IBU же заявлены Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Михаил Бурундуков, Кирилл Бажин, Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Екатерина Носкова, Полина Плюснина и Алина Кудисова. Следующий этап состоится 3—6 марта в швейцарском Ленцерхайде.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал бредом идею о переходе лыжника Александра Большунова в биатлон.

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