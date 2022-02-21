Тихонов считает бредом идею о переходе Большунова в биатлон

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слухи о том, что российский лыжник Александр Большунов может начать выступать в биатлоне.

«Переход Большунова в биатлон? Я думаю, такое вряд ли когда-то произойдёт, это бред. Биатлон — серьёзнейшая дисциплина, военно-прикладной вид спорта, тяжёлый. А у Саши, на мой взгляд, и так всё в порядке, ему это просто не нужно. Это обыкновенные пожелания людей, не имеющие никакой основы. Может быть, тогда и Аню Щербакову, чемпионку нашу, в женский биатлон перевести?» — цитирует Тихонова Sport24.

По его мнению, спортсмену это самому не надо, так как на подготовку к переходу в биатлон уйдёт много времени, а у него есть ещё большая мотивация на выступления в лыжных гонках.

«Может, он мечтает взять полный полтинник на следующей Олимпиаде. Ему всего 25 лет — до следующей Олимпиады спокойно можно протянуть. Поэтому людям не надо голову ломать и заниматься такой хреновиной. Это всё бредовая писанина, которая абсолютно никому не нужна», — добавил эксперт.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в «разделке» на 15 км и в командном спринте.

Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании.

Ранее сообщалось, что Большунов и Щербакова поднимут флаг России по возвращении из Пекина.