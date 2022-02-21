Усман Нурмагомедов подерётся с Джури на турнире Bellator
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«Следующим соперником брата станет американец Майлс Джури», — сказал в эфире трансляции в Instagram 33-летний спортсмен.
Бой Усмана Нурмагомедова должен состояться 25 июня.
23-летний боец одержал три победы в Bellator. В ММА он провёл 14 поединков, в которых одержал 14 побед.
Напомним, что Усмана обвиняли в наезде на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Сейчас он проходит по делу как свидетель.
Ранее Олейник назвал дату своего следующего поединка в UFC.