Усман Нурмагомедов подерётся с Джури на турнире Bellator

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, с кем его брат Усман будет драться в следующем поединке.
Усман Нурмагомедов подерётся с Джури на турнире Bellator
  • Gettyimages.ru

«Следующим соперником брата станет американец Майлс Джури», — сказал в эфире трансляции в Instagram 33-летний спортсмен.

Бой Усмана Нурмагомедова должен состояться 25 июня.

23-летний боец одержал три победы в Bellator. В ММА он провёл 14 поединков, в которых одержал 14 побед.

Напомним, что Усмана обвиняли в наезде на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Сейчас он проходит по делу как свидетель.

Ранее Олейник назвал дату своего следующего поединка в UFC.

 

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