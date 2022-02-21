Третьяк назвал вратаря Федотова лучшим хоккеистом сборной России на Играх-2022

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал вратаря Ивана Федотова лучшим игроком в составе сборной на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Он настолько чётко играл, как будто много лет уже в сборной. Считаю, что он был лучшим игроком в нашей команде. Мы имеем сильнейшего вратаря, и дай бог, чтобы он остался в нашем хоккее», — цитирует ТАСС Третьяка.

По словам главы ФХР, Федотов высокий, играет в воротах в современном стиле. У него есть хладнокровие, мышление, правильный выбор позиции.

Третьяк отметил, что Федотов фактически был новичком команды.

Команда Алексея Жамнова завоевала серебряные медали Игр-2022. Россияне проиграли сборной Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Отечественная команда не может переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее Третьяк заявил, что сборная России не показала настоящий уровень атакующего хоккея на Играх-2022.