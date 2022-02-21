Форвард «Фиорентины» Кокорин получил мышечную травму

В итальянском клубе «Фиорентина» рассказали о характере травмы российского нападающего Александра Кокорина.

«У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Сейчас Александр тренируется индивидуально», — цитирует «Спорт-Экспресс» представителя в пресс-службы «Фиорентины».

30-летний нападающий не попал в заявку на матч «Фиорентины» с «Аталантой» в чемпионате Италии.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв, в общей сложности, 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Напомним, что футболист присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года, перейдя из «Спартака» за €4,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» продаст Кокорина в Россию до закрытия трансферного окна.



