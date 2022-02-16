Источник: «Фиорентина» продаст Кокорина в Россию до закрытия трансферного окна

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин в ближайшее время может покинуть итальянский клуб.

В скором времени руководство клуба активизирует деятельность по продаже Кокорина, сообщает La Nazione. Отмечается, что главная задача — продать Кокорина до закрытия трансферного окна в России.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Напомним, что футболист присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года, перейдя из «Спартака» за €4,5 млн.

Ранее Хачатурянц заявил, что РПЛ не планирует расширение лиги.