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Валиева: хочу поблагодарить тренеров, которые привели меня к моей первой Олимпиаде

21.02.2022, 15:24 |

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала пост, посвящённый Олимпийским играм в Пекине.

Валиева: хочу поблагодарить тренеров, которые привели меня к моей первой Олимпиаде
  • Gettyimages.ru

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вёл меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию, моих тренеров — Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своём деле!» — написала Валиева в своём Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что её наставники не только тренируют, но и учат преодолению себя в спорте и в жизни. Она отметила, что с такими тренерами чувствовала себя защищённой.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине разгорелся допинговый скандал с участием Камилы Валиевой. Её допинг-проба от 25 декабря 2021 года показала положительный результат. В связи с этой ситуацией была отменена церемония награждения командного турнира, в котором сборная России выиграла золото. Позже CAS допустил Валиеву до личного турнира, но она заняла лишь четвёртое место.

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