Валиеву допустили к личному турниру ОИ, Синицина и Кацалапов завоевали серебро: главное к утру

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Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву к участию в зимней Олимпиаде, Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали Игр-2022 в Пекине. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

Источник RT — о пробе Валиевой: когда принимается ломеризин помимо триметазидина, всегда обнаруживается другой метаболит.

РУСАДА продолжит разбирательство по делу фигуристки Валиевой.

Глава ФФККР Горшков заявил после допуска Валиевой, что здравый смысл восторжествовал.

В Олимпийском комитете США разочарованы решением по Валиевой.

CAS: Валиеву поздно известили о положительной пробе, это не её вина.

CAS: апелляции МОК, ISU и WADA по Валиевой отклонены.

CAS: Валиева может принять участие в личном турнире на Играх-2022.

Таталина вышла в финал в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине.

В МОК не считают ОКР виновником ситуации с Валиевой.

Синицина и Кацалапов завоевали серебро Игр-2022 в танцах на льду.

МОК примет любое решение CAS по делу Валиевой.

«Барселона» на 96-й минуте вырвала ничью у «Эспаньола» в матче Примеры.

Стало известно время начала матча сборной России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира.

В «Зените» заявили, что клуб больше не купит футболистов в зимнее трансферное окно.

Роднина резко высказалась о допинге в России после истории с Валиевой.

Поздняков заявил, что допинг-проба Валиевой практически месяц где-то гуляла.

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Оттавой».

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды и лидерстве в чемпионате Венгрии.

Ранее сообщалось, что в десятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно четыре комплекта медалей.