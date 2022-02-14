Валиеву допустили к личному турниру ОИ, Синицина и Кацалапов завоевали серебро: главное к утру

Источник RT — о пробе Валиевой: когда принимается ломеризин помимо триметазидина, всегда обнаруживается другой метаболит.
РУСАДА продолжит разбирательство по делу фигуристки Валиевой.
Глава ФФККР Горшков заявил после допуска Валиевой, что здравый смысл восторжествовал.
В Олимпийском комитете США разочарованы решением по Валиевой.
CAS: Валиеву поздно известили о положительной пробе, это не её вина.
CAS: апелляции МОК, ISU и WADA по Валиевой отклонены.
CAS: Валиева может принять участие в личном турнире на Играх-2022.
Таталина вышла в финал в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине.
В МОК не считают ОКР виновником ситуации с Валиевой.
Синицина и Кацалапов завоевали серебро Игр-2022 в танцах на льду.
МОК примет любое решение CAS по делу Валиевой.
«Барселона» на 96-й минуте вырвала ничью у «Эспаньола» в матче Примеры.
Стало известно время начала матча сборной России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира.
В «Зените» заявили, что клуб больше не купит футболистов в зимнее трансферное окно.
Роднина резко высказалась о допинге в России после истории с Валиевой.
Поздняков заявил, что допинг-проба Валиевой практически месяц где-то гуляла.
Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Оттавой».
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды и лидерстве в чемпионате Венгрии.
Ранее сообщалось, что в десятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно четыре комплекта медалей.