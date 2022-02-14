В «Зените» заявили, что клуб больше не купит футболистов в зимнее трансферное окно

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных целях клуба.

«Нет. Зимой «Зенит» больше никого приобретать не будет», — цитирует Медведева Bobsoccer.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Зенит» приобрёл нападающих Юри Алберто и Ивана Сергеева, защитника Арсена Адамова. Клуб также покинул один из лидеров атаки иранец Сердар Азмун.

По итогам первой половины сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 38 очков.

Ранее сообщалось, что Бэйл намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме».