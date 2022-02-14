В «Зените» заявили, что клуб больше не купит футболистов в зимнее трансферное окно

Короткая ссылка
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных целях клуба.

«Нет. Зимой «Зенит» больше никого приобретать не будет», — цитирует Медведева Bobsoccer.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Зенит» приобрёл нападающих Юри Алберто и Ивана Сергеева, защитника Арсена Адамова. Клуб также покинул один из лидеров атаки иранец Сердар Азмун.

По итогам первой половины сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 38 очков.

Ранее сообщалось, что Бэйл намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить