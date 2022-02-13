Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Оттавой»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Оттава Сенаторз».

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе хозяев результативным пасом отметился российский форвард Александр Овечкин. Его соотечественники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов завершили матч, заработав полезность «-2».

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился одной голевой передачей.

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