Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Оттавой»
Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе хозяев результативным пасом отметился российский форвард Александр Овечкин. Его соотечественники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов завершили матч, заработав полезность «-2».
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился одной голевой передачей.
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