Роднина резко высказалась о допинге в России после истории с Валиевой

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

«Ситуация с Камилой Валиевой — колоссальный скандал для нашего спорта, а самое главное — мы не знаем, какие будут последствия. Почему Россию так не любят? У меня тогда другой вопрос: почему Россия допускает так много ошибок? Сколько мы потеряли медалей из-за допинга? Около 40 медалей!» — цитирует Роднину «РБ Спорт».

Он также добавила, что Россия совершает ошибки, которые непозволительны в спорте, а потом не делает выводов. По мнению Родниной, из-за таких ситуаций национальная команда выступает без своего флага и гимна.

«Боюсь, в дальнейшем будут более жёсткие решения — например, неучастие России в следующей Олимпиаде», — добавила Роднина.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. Церемония награждения победителей и призёров откладывается из-за ситуации с Валиевой.

Ранее Поздняков заявил, что допинг-проба Валиевой практически месяц «где-то гуляла».