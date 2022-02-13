Поздняков: допинг-проба Валиевой практически месяц где-то гуляла

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал сроки обработки допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.

Поздняков отметил, что в соответствии с международными стандартами WADA результат допинг-пробы должен был быть загружен в систему не позднее 20 дней.

«Даже если мы возьмем 20 дней, это максимальный срок, соответственно, получается, что проба была доставлена в стокгольмскую лабораторию 19 января, а сдана 25 декабря. То есть это практически месяц она где-то гуляла», — заявил Поздняков в эфире Первого канала.

Он также добавил, что очень странно, что результат пробы был обнародован после победы сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Ранее в CAS сообщили, когда будет вынесено решение по делу Валиевой.