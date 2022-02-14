«Барселона» на 96-й (90 + 6) минуте вырвала ничью у «Эспаньола» в матче Примеры

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В матче 24-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби.

Встреча завершилась со счётом 2:2. Голами в составе «Эспаньола» отметились Серхи Дардер и Рауль де Томас. В составе «Барселоны» мячи забили Педри и Люк де Йонг.

Второй гол сине-гранатовых был забит на 96-й (90 + 6) минуте встречи. После окончания основного времени арбитр удалил троих игроков с поля: Нико Меламеда и Мануэля Морланеса из «Эспаньола», а также Жерара Пике из «Барселоны».

Ранее «Ювентус» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Аталантой».

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