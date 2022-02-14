CAS: Валиеву поздно известили о положительной пробе, это не её вина

|

В Спортивном арбитражном суде (CAS) объяснили решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Несвоевременное извещение спортсменки о результатах допинг-теста нарушило её право на юридическую поддержку», — сообщает пресс-служба CAS.

Подчёркивается, что несвоевременное извещение Валиевой не было её виной в ходе Олимпиады в Пекине.

В CAS сообщили, что Валиева не отстранена от Игр-2022. 15-летняя спортсменка сможет принять участие в личных соревнованиях в Пекине.

Допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS.

Ранее двукратный призёр Олимпиады в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин отреагировал на решение CAS.