Жулин обрадовался решению CAS по делу Валиевой

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Двукратный призёр Олимпиады в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

«Слава тебе господи! Ура! Слава богу! Хорошо, что есть такое решение. То, что Камилу Валиеву допустят до индивидуальных соревнований, — это уже хотя бы что-то. Я очень рад», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS.

Арбитрами по делу Валиевой были назначены итальянец Фабио Людика, американец Джефри Бенц и Весна Бергант Ракочевич из Словении.

Ранее сообщалось, что апелляции МОК, ISU и WADA по Валиевой отклонены.