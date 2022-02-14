Жулин обрадовался решению CAS по делу Валиевой

«Слава тебе господи! Ура! Слава богу! Хорошо, что есть такое решение. То, что Камилу Валиеву допустят до индивидуальных соревнований, — это уже хотя бы что-то. Я очень рад», — цитирует Жулина «Чемпионат».
Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.
13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS.
Арбитрами по делу Валиевой были назначены итальянец Фабио Людика, американец Джефри Бенц и Весна Бергант Ракочевич из Словении.
Ранее сообщалось, что апелляции МОК, ISU и WADA по Валиевой отклонены.