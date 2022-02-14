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CAS: апелляции МОК, ISU и WADA по Валиевой отклонены

14.02.2022, 09:00 |

Международный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу Камилы Валиевой.

CAS: апелляции МОК, ISU и WADA по Валиевой отклонены
  • AP
  • © David J. Phillip

Таким образом, российская фигуристка может принять участие в одиночных соревнованиях на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, сообщает AP со ссылкой на пресс-службу CAS. 

В CAS сообщили, что Валиева не отстранена от Игр-2022.

Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. 

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS.

Арбитрами по делу Валиевой были назначены итальянец Фабио Людика, американец Джефри Бенц и Весна Бергант Ракочевич из Словении.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов ФФККР выступила в поддержку Валиевой.

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