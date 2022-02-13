Черчесов: большую часть матча «Ференцварош» контролировал игру

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды и лидерстве в чемпионате Венгрии.

«Мы точно знали, что в случае победы станем первыми в турнирной таблице. К счастью, нам это удалось. Мы контролировали игру большую часть матча, но были моменты, когда нам не удавалось до конца сохранять контроль», — цитирует Черчесова пресс-служба клуба.

«Ференцварош» обыграл «Залаэгерсег» со счётом 3:1 в матче 20-го тура чемпионата Венгрии. Таким образом, «Ференцварош» набрал 41 очко и вернулся на первое место в венгерском чемпионате.

Ранее сообщалось, что Кокорин пропустит матч «Фиорентины» в Серии А из-за физического недомогания.