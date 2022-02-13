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Валиева узнала стартовый номер, НОК Украины выступил с призывом к миру, Адесанья защитил титул: главное к утру

13.02.2022, 11:00 |

Российская фигуристка Камила Валиева узнала свой стартовый номер в короткой программе на Олимпиаде в Пекине, Национальный олимпийский комитет Украины опубликовал заявление с призывом к миру во время Игр-2022, а Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

Валиева узнала стартовый номер, НОК Украины выступил с призывом к миру, Адесанья защитил титул: главное к утру
  • Gettyimages.ru

«Челси» обыграл «Палмейрас» и выиграл клубный чемпионат мира по футболу.

Сноубордист Вик Уайлд заявил, что пока не принял решение по поводу своей карьеры.

Андрей Рублёв проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале турнира АТР в Роттердаме.

«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Хетафе» в матче с семью голами.

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт признался, что мог перейти в «Зенит» или «Локомотив».

Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Италии на ОИ-2022.

Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на ОИ в Пекине.

Максим Гришин победил американца Уилльяма Найта на UFC 271.

В МОК выразили готовность предоставить психологическую помощь Валиевой.

Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте Уайлд» обыграть «Каролину Харрикейнз» в матче НХЛ.

НОК Украины выступил с призывом к миру во время Олимпиады в Пекине.

Гол Владимира Тарасенко помог «Сент-Луис Блюз» разгромить «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Александра Большунова сильнейшим лыжником мира.

Исраэль Адесанья одолел Роберта Уиттакера и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Нэйтан Чен исполнит новую произвольную программу на показательных выступлениях на ОИ-2022.

WADA проверит всё взрослое окружение Валиевой.

В МОК прокомментировали политический жест украинского скелетониста на Играх-2022.

Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА.

Евгений Плющенко поддержал Валиеву и Этери штаб Тутберидзе.

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