Валиева узнала стартовый номер, НОК Украины выступил с призывом к миру, Адесанья защитил титул: главное к утру

«Челси» обыграл «Палмейрас» и выиграл клубный чемпионат мира по футболу.
Сноубордист Вик Уайлд заявил, что пока не принял решение по поводу своей карьеры.
Андрей Рублёв проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале турнира АТР в Роттердаме.
«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Хетафе» в матче с семью голами.
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт признался, что мог перейти в «Зенит» или «Локомотив».
Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Италии на ОИ-2022.
Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на ОИ в Пекине.
Максим Гришин победил американца Уилльяма Найта на UFC 271.
В МОК выразили готовность предоставить психологическую помощь Валиевой.
Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте Уайлд» обыграть «Каролину Харрикейнз» в матче НХЛ.
НОК Украины выступил с призывом к миру во время Олимпиады в Пекине.
Гол Владимира Тарасенко помог «Сент-Луис Блюз» разгромить «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ.
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Александра Большунова сильнейшим лыжником мира.
Исраэль Адесанья одолел Роберта Уиттакера и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.
Нэйтан Чен исполнит новую произвольную программу на показательных выступлениях на ОИ-2022.
WADA проверит всё взрослое окружение Валиевой.
В МОК прокомментировали политический жест украинского скелетониста на Играх-2022.
Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА.
Евгений Плющенко поддержал Валиеву и Этери штаб Тутберидзе.