Валиева узнала стартовый номер, НОК Украины выступил с призывом к миру, Адесанья защитил титул: главное к утру

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Российская фигуристка Камила Валиева узнала свой стартовый номер в короткой программе на Олимпиаде в Пекине, Национальный олимпийский комитет Украины опубликовал заявление с призывом к миру во время Игр-2022, а Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.