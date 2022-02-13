Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Миннесоте и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Кевин Фиала, россиянин Кирилл Капризов и Фредерик Годро. У «Харрикейнз» дублем отметился российский нападающий Андрей Свечников.

«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» располагается на второй позиции на востоке.

Ранее сообщалось, что передача Ивана Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ.

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