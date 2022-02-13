Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
Встреча прошла в Миннесоте и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев отличились Кевин Фиала, россиянин Кирилл Капризов и Фредерик Годро. У «Харрикейнз» дублем отметился российский нападающий Андрей Свечников.
«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» располагается на второй позиции на востоке.
Ранее сообщалось, что передача Ивана Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ.