Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз».

Встреча, проходившая на «Литтл Сизарс Арене» в Детройте, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

По шайбе в составе победителей забросили Тайлер Бертуцци, Филип Задина, Мориц Зайдер и Майкл Расмуссен. Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников очков не набирал.

У гостей отличились Кейт Яндл и Скотт Лотон. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счёт результативную передачу.

Ранее сообщалось, что передачи Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» переиграть «Виннипег».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить