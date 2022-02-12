Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз».

Встреча, проходившая на «Литтл Сизарс Арене» в Детройте, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

По шайбе в составе победителей забросили Тайлер Бертуцци, Филип Задина, Мориц Зайдер и Майкл Расмуссен. Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников очков не набирал.

У гостей отличились Кейт Яндл и Скотт Лотон. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счёт результативную передачу.

Ранее сообщалось, что передачи Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» переиграть «Виннипег».