Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ
Встреча, проходившая на «Литтл Сизарс Арене» в Детройте, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
По шайбе в составе победителей забросили Тайлер Бертуцци, Филип Задина, Мориц Зайдер и Майкл Расмуссен. Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников очков не набирал.
У гостей отличились Кейт Яндл и Скотт Лотон. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счёт результативную передачу.
Ранее сообщалось, что передачи Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» переиграть «Виннипег».