Норвежский журналист Сальтведт назвал Большунова сильнейшим лыжником мира

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Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что считает олимпийского чемпиона в скиатлоне Александра Большунова сильнейшим лыжником в мире.

«Я считаю Большунова не сильным, а сильнейшим лыжником в мире. Клебо — лучший спринтер, но Большунов — лучший лыжник среди мужчин на данный момент. Он является эталоном для всех остальных лыжников», — приводит слова Сальтведта «Матч ТВ».

Он также отметил, что уважает и российскую лыжницу Веронику Степанову, которая близко к сердцу приняла его статью.

«Я могу лишь повторить, что моя критика была направлена не на невинных российских спортсменов, которые выступают сейчас, а на систему. Я не против какого-то конкретного спортсмена или какого-либо государства. Я просто поддерживаю чистый и честный спорт, что делает и Степанова, я уверен в этом», — добавил корреспондент.

Сальтведт после победы лыжника Александра Большунова в скиатлоне написал, что россиян не должно быть на Олимпиаде в Пекине из-за допингового скандала вокруг Игр в Сочи. В ответ глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

Ранее норвежский журналист рассказал, в каком случае Вяльбе возобновит общение с его коллегами.