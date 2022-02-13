Чен исполнит новую произвольную программу на показательных выступлениях на ОИ-2022

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Известный специалист Рафаэль Арутюнян, который является тренером олимпийского чемпиона по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, сообщил, что его подопечный исполнит новую произвольную программу на показательных выступлениях на Играх в Пекине.

Как рассказал Арутюнян в разговоре с RT, Чен исполнит новую программу под музыку Моцарта. Отмечается, что постановкой номера занималась известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

Эту программу Чен дважды исполнял в начале этого сезона на этапах Гран-при, но к чемпионату США принял решение вернуться к прошлогодней постановке «Рокетмэн».

Ранее Рафаэль Арутюнян не исключил взаимосвязи между допинговым скандалом с 15-летней россиянкой Камилой Валиевой и решением совета Международного союза конькобежцев (ISU) вынести на конгресс вопрос о повышении возрастного ценза.