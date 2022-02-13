Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Чикаго» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал крупную победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев отличились Дэвид Перрон, Дакота Джошуа, россиянин Владимир Тарасенко, Оскар Сундквист и Джордан Кайру. «Блэкхоукс» ответил только шайбой Дилана Строума.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Сент-Луис» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. «Чикаго» находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Каролину» в матче НХЛ.

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