НОК Украины выступил с призывом к миру во время Олимпиады в Пекине

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Пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины опубликовала масштабный призыв к миру, напомнив о перемирии в дни проведения Игр в Пекине.

«Олимпийцы Украины — за мир! Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единогласный призыв к миру. Находясь за тысячи километров от родины, мыслями мы с родными и близкими», — говорится в тексте НОК Украины в Facebook.

В НОК напомнили, что олимпийское перемирие является свидетельством прочности единства народов ради идеалов мира, а сами Игры всегда объединяли людей. Также отмечается, что соревнования в столице Китая дают возможность использовать силу спорта для поддержания мирной атмосферы.

«Мы убеждены, что именно на спортивных аренах и под мирным небом в честной спортивной борьбе должны определяться сильнейшие, лучшие, самые успешные. И именно от этой мирной борьбы получают незабываемые эмоции миллиарды людей в более чем 200 странах мира на пяти континентах планеты», — написано в заявлении.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что украинский скелетонист показал на Олимпиаде политический плакат «Нет войне».