«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Хетафе» в матче с семью голами

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В матче 24-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» одержал победу над «Хетафе».

Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 4:3 в пользу «Атлетико».

В составе хозяев отличились Анхель Корреа (дубль), Матеус и Марио Эрмосо. На девятой минуте матча Луис Суарес не забил пенальти. С 58-й минуты мадридцы играли в меньшинстве из-за удаления Фелипе.

У гостей забивали Энес Унал (дважды) и Борха Майораль.

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице, имея 37 очков. У «Хетафе» 26 очков и 14-я строчка.

Ранее «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче Примеры.

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