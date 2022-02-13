Защитник «Динамо» Лаксальт признался, что мог перейти в «Зенит» или «Локомотив»

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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, что вёл переговоры с рядом других команд Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С какими командами вёл переговоры? С «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, — всеми переговорами занимался агент. От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться с клубом за три месяца до того, как состоялся переход. Говорили генеральным директором и с главным тренером — после этого я понял, что всё очень серьёзно. Потому даже особо не рассматривал другие варианты — был настроен на трансфер именно в «Динамо», — сказал Лаксальт в интервью RT.

В нынешнем сезоне уругваец провёл семь матчей в Российской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

Ранее Шварц прокомментировал победу «Динамо» над «Сочи» в рамках сбора в Турции.

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