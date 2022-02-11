Шварц прокомментировал победу «Динамо» над «Сочи» в рамках сбора в Турции
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«Для нас важно иметь возможность сыграть против хорошей команды и провести качественный контрольный матч. Сегодня была очень интенсивная игра, и мы рады, что у нас получилось провести встречу с такой командой, как «Сочи», — цитирует Шварца Sport24.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сандро Шварца. Голами в составе победителей отметились Георгий Сулаквелидзе и Фёдор Смолов. Единственный мяч сочинской команды забил Егор Пруцев.
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