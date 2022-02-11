«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 11-летним сыном Роналду
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Об этом сообщает Sportbible в своём Twitter.
В «Манчестер Юнайтед» Роналду-младший взял себе седьмой номер, как и его папа.
Напомним, что Роналду вернулся в стал «красных дьяволов» летом 2021 года. Он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 годы. В составе «Манчестер Юнайтед» футболист впервые выиграл Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении Энрике.
11-year old Cristiano Ronaldo Jr has officially signed for Manchester United. He will wear the number 7 shirt ✍️🔴 pic.twitter.com/xVlQGs4jVL— SPORTbible (@sportbible) February 10, 2022