«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 11-летним сыном Роналду

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«Манчестер Юнайтед» подписал соглашение с 11-летним Криштиану Роналду-младшим, сыном португальского форварда основной команды Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 11-летним сыном Роналду
  • AP
  • © Robbie Jay Barratt - AMA

Об этом сообщает Sportbible в своём Twitter.

В «Манчестер Юнайтед» Роналду-младший взял себе седьмой номер, как и его папа.

Напомним, что Роналду вернулся в стал «красных дьяволов» летом 2021 года. Он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 годы. В составе «Манчестер Юнайтед» футболист впервые выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении Энрике.

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