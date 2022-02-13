В МОК прокомментировали политический жест украинского скелетониста на Играх-2022

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Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби отреагировал на то, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич продемонстрировал вопреки правилам политический жест на Олимпиаде в Пекине.

«Да, происходят войны. Те или другие. Мы можем только сочувствовать тем, кто оказался в зоне военных действий. Я бы не стал уходить ни в какие обобщения. Президент МОК объяснил, что такое олимпийское перемирие и в чем его плюс. Мы хотим, чтобы все страны серьёзно относились к этому принципу, тогда мы будем жить в более безопасном мире. Тогда люди из разных стран смогут общаться, жить вместе в Олимпийской деревне», — цитирует Дюби «Матч ТВ».

После четвёртой попытки украинец показал на камеру плакат с надписью: «Нет войне на Украине». Таким образом, спортсмен нарушил правила Олимпиады. Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время соревнований запрещены.

Ранее НОК Украины выступил с призывом к миру во время Олимпиады в Пекине.