Тарасова назвала российских фигуристок, которые должны поехать на Игры-2022

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова считает, что Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова должны представлять Россию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Для этого и проводятся соревнования, так было всегда. У федерации завтра будет собрание, тренеры выскажут своё мнение. Должна ли ехать эта тройка? Я считаю, что да», — цитирует Тарасову ТАСС.

Тарасова также отметила выступление Елизаветы Туктамышевой. Она считает, что 25-летняя фигуристка заслужила путёвку на Игры-2022.

«Я думаю, что никто не будет против Лизы, но есть правила соревнований», — сказала Тарасова.

Камила Валиева (283,48 балла) в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России — 2021 завоевала золотую медаль. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе превзошла два мировых рекорда. Серебряную награду получила Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Туктамышева (224,40 балла) заняла седьмое место.

Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. Соревнования по фигурному катанию состоятся на льду Столичного дворца спорта. Будет разыграно пять комплектов наград.

Ранее Анастасия Бестемьянова назвала российские спортивные пары, которые будут бороться за золото Игр-2022.