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Путин: бойцы ЧВК и добровольцы должны получать поддержку фонда «Защитники Отечества»

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Президент России Владимир Путин считает, что бойцы ЧВК и добровольцы, участвовавшие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР до вступления республик в состав России, должны получать поддержку фонда «Защитники Отечества».
Путин: бойцы ЧВК и добровольцы должны получать поддержку фонда «Защитники Отечества»
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было сделано на встрече с главой фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой, передаёт ТАСС.

Ранее Путин призвал чиновников работать постоянно и напряжённо, как бойцы СВО.

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