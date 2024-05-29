Путин призвал чиновников работать постоянно и напряжённо, как бойцы СВО
«Мы все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряжённо, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем», — сказал он.
Ранее российский лидер своим указом утвердил национальные цели развития России до 2030 года, а также на перспективу — до 2036 года.
Среди приоритетных задач глава государства обозначил сохранение населения, благополучие граждан, устойчивость экономики и технологическое лидерство.
Подробнее — в материале RT.