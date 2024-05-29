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Путин призвал чиновников работать постоянно и напряжённо, как бойцы СВО

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Президент России Владимир Путин призвал российских чиновников работать постоянно и напряжённо, как это делают бойцы ВС России в зоне военной спецоперации.

«Мы все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряжённо, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем», — сказал он.

Ранее российский лидер своим указом утвердил национальные цели развития России до 2030 года, а также на перспективу — до 2036 года.

Среди приоритетных задач глава государства обозначил сохранение населения, благополучие граждан, устойчивость экономики и технологическое лидерство.

Подробнее — в материале RT.

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