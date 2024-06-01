Путин: работа по соцподдержке некоторых категорий участников СВО будет ускорена
- РИА Новости
В ходе встречи с российским лидером председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва сообщила о случаях, когда затягивается время выдачи удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО, а также при оформлении инвалидности как участников боевых действий для тех, кто состоял в ЧВК или был защитником Донбасса.
Путин в свою очередь заявил, что к решению таких задач следует подходить комплексно, поскольку здесь «нет вопросов первостепенного значения и второго уровня».
«Безусловно, это всё должно быть отрегулировано. Я сделаю всё для того, чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу», — приводит его слова ТАСС.
Также в ходе встречи глава государства заявил, что бойцы ЧВК и добровольцы должны получать поддержку фонда «Защитники Отечества».