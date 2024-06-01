Путин: работа по соцподдержке некоторых категорий участников СВО будет ускорена

Работа правительства России по оказанию социальной поддержки некоторым категориям участников специальной военной операции на Украине будет ускорена. Соответствующее поручение пообещал дать кабмину глава государства Владимир Путин.

В ходе встречи с российским лидером председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва сообщила о случаях, когда затягивается время выдачи удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО, а также при оформлении инвалидности как участников боевых действий для тех, кто состоял в ЧВК или был защитником Донбасса.

Путин в свою очередь заявил, что к решению таких задач следует подходить комплексно, поскольку здесь «нет вопросов первостепенного значения и второго уровня».

«Безусловно, это всё должно быть отрегулировано. Я сделаю всё для того, чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу», — приводит его слова ТАСС.

Также в ходе встречи глава государства заявил, что бойцы ЧВК и добровольцы должны получать поддержку фонда «Защитники Отечества».