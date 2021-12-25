Бестемьянова назвала российские спортивные пары, которые будут бороться за золото Игр-2022

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, будут бороться за победу на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине с китайскими спортсменами.

«Сегодня был абсолютно роскошный прокат Бойковой и Козловского, и казалось, что лучше не бывает. Но затем вышли Мишина и Галлямов и откатались лучше. Это главные фавориты на борьбу с китайцами за золото Олимпийских игр», — цитирует ТАСС Бестемьянову.

По словам олимпийской чемпионки Калгари-1988, тренер Тамара Москвина — великий стратег, которая смогла вывести спортсменов на такой высокий уровень.

Золотые медали в соревнованиях спортивных пар впервые в карьере завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 243,74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,87). Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

Ранее Татьяна Тарасова восхитилась выступлением фигуристок на чемпионате России.

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