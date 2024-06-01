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Джигурда опроверг данные о своём контракте с МО на службу в зоне СВО

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Информация о подписании российским актёром театра и кино, а также режиссёром и автором-исполнителем песен Никитой Джигурдой контракта с Министерством обороны России на службу в зоне СВО не соответствует действительности.
Джигурда опроверг данные о своём контракте с МО на службу в зоне СВО
  • РИА Новости

Как сообщил RT сам 63-летний народный артист Чеченской Республики, он намеревался отправиться в зону СВО «снайпером по уничтожению дронов» ещё в 2023 году.

«Но мне отказали из-за возраста», — добавил Джигурда.

При этом, по словам артиста, он продолжает помогать фронту, привозя в Донбасс гуманитарную помощь, а также машины УАЗ, медикаменты и беспилотники.

О якобы намерении Джигурды служить в зоне СВО стало известно накануне, 31 мая. По данным РИА Новости, он планировал отправиться в подразделение, в котором служат муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей и экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

В конце апреля стало известно, что бывший адвокат Ефремова получил ранение в зоне СВО из-за удара беспилотника.

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