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Рогов: Франция отправляет инструкторов ВСУ, чтобы легализовать своих военных

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Франция отправляет своих инструкторов на Украину, чтобы легализовать там своих военных.
Рогов: Франция отправляет инструкторов ВСУ, чтобы легализовать своих военных
  • AFP

Такую точку зрения в беседе с ТАСС выразил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«(Правительству) надо как-то объяснять, почему французы гибнут на Украине, поэтому они будут гибнуть в образе военных инструкторов», — объяснил логику французских властей Рогов.

При этом инструкторы из Франции могут отправляться не только в «Иностранный легион», но и в другие подразделения ВСУ, считает Рогов.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что французские военные инструкторы уже направляются на Украину.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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