Депутат Рады: французские военные инструкторы уже направляются на Украину
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Об этом он написал в своём Telegram.
«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже едет на Украину», — указал депутат.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что обсуждение отправки французских военных инструкторов на Украину свидетельствует о переходе конфликта в новую фазу.
* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.