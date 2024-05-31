Депутат Рады: французские военные инструкторы уже направляются на Украину

Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже едет на Украину», — указал депутат.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что обсуждение отправки французских военных инструкторов на Украину свидетельствует о переходе конфликта в новую фазу.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.