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Депутат Рады: французские военные инструкторы уже направляются на Украину

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Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину.
Депутат Рады: французские военные инструкторы уже направляются на Украину
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram.

«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже едет на Украину», — указал депутат.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что обсуждение отправки французских военных инструкторов на Украину свидетельствует о переходе конфликта в новую фазу.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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