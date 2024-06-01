В Будапеште проходит «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине
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Об этом пишет РИА Новости.
Собравшиеся поддерживают политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и ставят её в противовес нынешним властям стран Запада.
«Европейские лидеры горят военной лихорадкой… Мы должны остановить военное безумие!» — сказано в заявлении организаторов шествия «Форума гражданского альянса».
Видео с шествия публикует RT.
Ранее Орбан выразил мнение, что ВС России будут расширять зону безопасности на Украине, если Запад начнёт поставлять Киеву более мощное оружие.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с предупреждением в адрес Украины, что использование западного оружия для ударов по территории в глубине России может привести к ответным ударам Москвы.