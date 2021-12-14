Россиянка Яна Сотиева, которая завоевала бронзовую медаль чемпионата мира 2021 года по тяжёлой атлетике в Ташкенте, заявила, что очень разочарована своим результатом.

«Сейчас я испытываю горечь поражения, потому что сегодня вполне могла поднимать эти килограммы. Не знаю, что со мной случилось, не могу понять. Буду работать над ошибками, сделаем выводы и пойдём вперёд», — цитирует ТАСС Сотиеву.

19-летняя спортсменка, которая выступает в весовой категории до 76 кг, показала лучший результат в рывке — 112 кг. В толчке она подняла 130 кг.

Золотую медаль первенства планеты завоевала Ли Мин Чи из Южной Кореи (244 кг). Серебряная награда досталась Марте Энн Роджерс (243 кг) из США.

Сотиева на чемпионате Европы — 2021 в Москве заняла второе место. На её счету также золото мирового первенства среди юниоров.

Ранее сообщалось, что две российские штангистки дисквалифицированы за допинг.