Сотиева — о бронзе ЧМ-2021: сейчас я испытываю горечь поражения

Короткая ссылка
Россиянка Яна Сотиева, которая завоевала бронзовую медаль чемпионата мира 2021 года по тяжёлой атлетике в Ташкенте, заявила, что очень разочарована своим результатом.
Сотиева — о бронзе ЧМ-2021: сейчас я испытываю горечь поражения
  • @sotik_76
  • Instagram

«Сейчас я испытываю горечь поражения, потому что сегодня вполне могла поднимать эти килограммы. Не знаю, что со мной случилось, не могу понять. Буду работать над ошибками, сделаем выводы и пойдём вперёд», — цитирует ТАСС Сотиеву.

19-летняя спортсменка, которая выступает в весовой категории до 76 кг, показала лучший результат в рывке — 112 кг. В толчке она подняла 130 кг.

Золотую медаль первенства планеты завоевала Ли Мин Чи из Южной Кореи (244 кг). Серебряная награда досталась Марте Энн Роджерс (243 кг) из США.

Сотиева на чемпионате Европы — 2021 в Москве заняла второе место. На её счету также золото мирового первенства среди юниоров.

Ранее сообщалось, что две российские штангистки дисквалифицированы за допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить