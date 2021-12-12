Порье заявил, что был поражён стойкостью Оливейры в чемпионском бою UFC

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Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье высказался о своём поражении от Чарльза Оливейры из Бразилии.
Порье заявил, что был поражён стойкостью Оливейры в чемпионском бою UFC
  • AP

«Он чемпион по праву, он стойкий. Я был удивлён. План был не торопиться и разбирать его», — цитирует Порье «Спорт-Экспресс».

Боец из США признался, что он был недостаточно агрессивен и слишком осторожен.

«Я находился далеко от сетки, поэтому решил не рисковать, не отталкивать его, чтобы не отдавать спину вчистую», — добавил он.

Оливейра 12 декабря победил сабмишеном Порье на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе (США) и защитил чемпионский пояс. 32-летний бразилец провёл первую защиту титула. До этого поединка Оливейра выиграл девять боёв подряд.

Боец из Бразилии одержал 32-ю победу при восьми поражениях. На счету 32-летнего Порье 28 побед при семи поражениях.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о победе Оливейры над Порье.

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