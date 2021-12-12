Порье заявил, что был поражён стойкостью Оливейры в чемпионском бою UFC
- AP
«Он чемпион по праву, он стойкий. Я был удивлён. План был не торопиться и разбирать его», — цитирует Порье «Спорт-Экспресс».
Боец из США признался, что он был недостаточно агрессивен и слишком осторожен.
«Я находился далеко от сетки, поэтому решил не рисковать, не отталкивать его, чтобы не отдавать спину вчистую», — добавил он.
Оливейра 12 декабря победил сабмишеном Порье на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе (США) и защитил чемпионский пояс. 32-летний бразилец провёл первую защиту титула. До этого поединка Оливейра выиграл девять боёв подряд.
Боец из Бразилии одержал 32-ю победу при восьми поражениях. На счету 32-летнего Порье 28 побед при семи поражениях.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о победе Оливейры над Порье.