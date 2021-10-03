СЭ: повреждение Захаряна не помешает ему сыграть за сборную России

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Травма полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, которую он получил в матче десятого тура Российской премьер-лиги, не помешает ему сыграть за сборную России по футболу.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что решение об участии Захаряна в матчах со Словакией и Словенией в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года примут врачи национальной команды. Однако, по предварительному прогнозу, у 18-летнего игрока нет серьёзной травмы.

8 октября в Казани сборная России сыграет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее сообщалось, что Захарян после матча с «Крыльями» покидал стадион прихрамывая.

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