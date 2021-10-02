Захарян покинул стадион «Динамо» прихрамывая после матча с «Крыльями Советов»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян получил повреждение в матче десятого тура чемпионата с самарскими «Крыльями Советов» (0:1).

18-летний хавбек покидал стадион «Динамо» имени Льва Яшина прихрамывая и в лангетке, сообщает «Спорт-Экспресс».

У сборной еще одна потеря? Арсен Захарян хромал, когда покидал стадион после матча с «Крыльями» 😬



📹 Антон Иванов. pic.twitter.com/a88fQIEJbO — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 2, 2021

Защитник «Рубина» Илья Самошников получил травму в матче десятого тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Теперь он, скорее всего, не сможет помочь сборной России в матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

Также за национальную команду не сыграет ещё один защитник — Станислав Магкеев. У игрока столичного «Локомотива» был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Ранее СМИ сообщили, что Самошников не сможет помочь сборной России по футболу в матчах квалификации ЧМ-2022 года со Словакией и Словенией.