СЭ: Самошников из-за травмы пропустит матчи сборной России со Словакией и Словенией

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников не сможет помочь сборной России по футболу в матчах квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией.

© ФК «Рубин»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 23-летний игрок точно пропустит ближайший сбор из-за травмы голеностопа, которую получил в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (0:1). 8 октября в Казани сборная России сыграет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией. Ранее тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о характере травмы Самошникова.