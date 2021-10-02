СЭ: Самошников из-за травмы пропустит матчи сборной России со Словакией и Словенией
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», 23-летний игрок точно пропустит ближайший сбор из-за травмы голеностопа, которую получил в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (0:1).
8 октября в Казани сборная России сыграет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.
Ранее тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о характере травмы Самошникова.