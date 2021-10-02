СЭ: Самошников из-за травмы пропустит матчи сборной России со Словакией и Словенией

Короткая ссылка
Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников не сможет помочь сборной России по футболу в матчах квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией.
СЭ: Самошников из-за травмы пропустит матчи сборной России со Словакией и Словенией
  • © ФК «Рубин»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 23-летний игрок точно пропустит ближайший сбор из-за травмы голеностопа, которую получил в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (0:1). 

8 октября в Казани сборная России сыграет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о характере травмы Самошникова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить