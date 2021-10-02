Слуцкий рассказал о характере травмы Самошникова

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что Илья Самошников, скорее всего, получил тяжёлую травму в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Нижним Новгородом» (0:1).
Слуцкий рассказал о характере травмы Самошникова
  • РИА Новости

«Мы пока не можем понять серьёзность травмы, но, судя по всему, серьёзная», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

По всей видимости, Самошников травмировал голеностоп. Защитник получил повреждение в борьбе с одним из футболистов «Нижнего Новгорода» на 23-й минуте. Самошников сначала продолжил игру, однако чуть позже попросил замену.

23-летний футболист вызван в сборную России на матчи квалификационного турнира чемпионата мира — 2022. Отборочный поединок со Словакией состоится 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск. С командой Словении подопечные Валерия Карпина встретятся 11 октября в Мариборе. Матч начнётся в 21:45 мск.

Напомним, что ранее травму получил ещё один защитник сборной России — Станислав Магкеев. У игрока столичного «Локомотива» был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Ранее сообщалось, что «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ.

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