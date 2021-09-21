Le Parisien: Месси увядает, он ходит по полю и не влияет на игру

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси подвергся критике.

Французское издание Le Parisien раскритиковало футболиста после матча шестого тура Лиги 1 с «Лионом».

«Его пребывание в Париже будет более сложным, чем ожидалось. Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит по полю и больше не влияет на игру», — говорится в материале об игре Месси.

Матч на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже завершился со счётом 2:1 в пользу столичной команды. Голы забили Лукас Пакета (54-я минута), Неймар (66-я) и Мауро Икарди (93-я).

Ранее сообщалось, что Месси получил травму в матче с «Лионом».

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