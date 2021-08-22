«Рома» одержала победу над «Фиорентиной» в матче Серии А
Матч, проходивший на «Стадио Олимпико» в Риме, завершился победой хозяев со счётом 3:1.
Дубль оформил Жордан Верету, ещё один мяч на счету Генриха Мхитаряна. У гостей отличился Никола Миленкович.
Обе команды доигрывали встречи в неполных составах. У флорентийского коллектива на 17-й минуте с поля был удалён вратарь Бартоломей Дронговский. У римлян на 52-й минуте вторую жёлтую карточку получил Николо Дзаньоло.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провёл матч на скамейке запасных.
Ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» в первом туре Серии А.