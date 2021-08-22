«Рома» одержала победу над «Фиорентиной» в матче Серии А

Короткая ссылка
В рамках первого тура итальянской Серии А «Рома» оказалась сильнее «Фиорентины».

Матч, проходивший на «Стадио Олимпико» в Риме, завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Дубль оформил Жордан Верету, ещё один мяч на счету Генриха Мхитаряна. У гостей отличился Никола Миленкович.

Обе команды доигрывали встречи в неполных составах. У флорентийского коллектива на 17-й минуте с поля был удалён вратарь Бартоломей Дронговский. У римлян на 52-й минуте вторую жёлтую карточку получил Николо Дзаньоло.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провёл матч на скамейке запасных.

Ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» в первом туре Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить