Селюк сообщил, что у футболиста «Динамо» Каборе есть предложения от турецких клубов

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Дмитрий Селюк, агент полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе, рассказал о ситуации с контрактом игрока.
Селюк сообщил, что у футболиста «Динамо» Каборе есть предложения от турецких клубов
  • Шарль Каборе (справа)
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Ситуация пока не изменилась, с «Динамо» по продлению контракта мы не общались. Оставим это на конец сезона, там будет понятна ситуация с коронавирусом, плюс, возможно, изменят нынешний лимит на легионеров. Каборе — очень качественный футболист, играет в России уже восемь лет. У него стабильно есть предложения от трёх-четырёх топ-клубов Турции. Посмотрим, как будет. Надеюсь, ситуация с лимитом изменится в лучшую сторону», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

Каборе перешёл в «Динамо» в 2019 году. В текущем сезоне он провёл 18 матчей, но не отметился результативными действиями.

Ранее Сергей Кирьяков заявил, что «Динамо» не даст развернуться нападающим «Спартака».

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