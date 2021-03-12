Селюк сообщил, что у футболиста «Динамо» Каборе есть предложения от турецких клубов

Дмитрий Селюк, агент полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе, рассказал о ситуации с контрактом игрока.

«Ситуация пока не изменилась, с «Динамо» по продлению контракта мы не общались. Оставим это на конец сезона, там будет понятна ситуация с коронавирусом, плюс, возможно, изменят нынешний лимит на легионеров. Каборе — очень качественный футболист, играет в России уже восемь лет. У него стабильно есть предложения от трёх-четырёх топ-клубов Турции. Посмотрим, как будет. Надеюсь, ситуация с лимитом изменится в лучшую сторону», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

Каборе перешёл в «Динамо» в 2019 году. В текущем сезоне он провёл 18 матчей, но не отметился результативными действиями.

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