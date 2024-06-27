Аналитик Чичин: политика Боливии для США — кость в горле

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте России Александр Чичин в беседе с RT прокомментировал сообщение о попытке госпереворота в Боливии.

По словам собеседника RT, между нынешним президентом Луисом Арсе и бывшим президентом Эво Моралесом «есть противоречия».

«Генерал Суньига попытался встрять между ними и попробовать перехватить власть. Он воспользовался этим, чуть не развязав гражданскую войну. Теперь он задержан, пытается оправдаться и сказать, что его президент Луис Арсе попросил (устроить переворот. — RT)», — рассказал Чичин.

Он также отметил, что на данный момент трудно сказать, кто стоит за мятежным генералом.

«Или он выскочка-самозванец, или же всё серьёзнее и к этому его подбили американцы. Потому что США не устраивает ни Луис Арсе, ни тем более Эво Моралес», — добавил эксперт.

Он также предположил, что попытка государственного переворота может быть связана с желанием страны вступить в БРИКС.

«Есть страны, которые не дают покоя США. Для них политика Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Боливии — это просто кость в горле. То, что эти страны поддерживают отношения с Россией и игнорируют давление США, конечно, выводит их из себя. Боливия могла бы стать членом БРИКС. Это мог быть хороший пример для некоторых других стран по поводу вхождения в БРИКС. Конечно (попытка переворота. — RT), вполне может быть связана с тем, чтобы Боливию сдвинуть с курса на дружеское отношение с Россией», — считает Чичин.

Он выразил уверенность в том, что подобная «встряска» пойдёт на пользу и Луису Арсе, и бывшему президенту Эво Моралесу.

«В конечном счёте они найдут консенсус, и Боливия останется самостоятельной страной с самостоятельным курсом в отношении США», — заключил собеседник RT.

Ранее министр обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что ситуация в вооружённых силах страны после попытки госпереворота находится под полным контролем.