Аналитик Чичин: политика Боливии для США — кость в горле
- AP
По словам собеседника RT, между нынешним президентом Луисом Арсе и бывшим президентом Эво Моралесом «есть противоречия».
«Генерал Суньига попытался встрять между ними и попробовать перехватить власть. Он воспользовался этим, чуть не развязав гражданскую войну. Теперь он задержан, пытается оправдаться и сказать, что его президент Луис Арсе попросил (устроить переворот. — RT)», — рассказал Чичин.
Он также отметил, что на данный момент трудно сказать, кто стоит за мятежным генералом.
«Или он выскочка-самозванец, или же всё серьёзнее и к этому его подбили американцы. Потому что США не устраивает ни Луис Арсе, ни тем более Эво Моралес», — добавил эксперт.
Он также предположил, что попытка государственного переворота может быть связана с желанием страны вступить в БРИКС.
«Есть страны, которые не дают покоя США. Для них политика Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Боливии — это просто кость в горле. То, что эти страны поддерживают отношения с Россией и игнорируют давление США, конечно, выводит их из себя. Боливия могла бы стать членом БРИКС. Это мог быть хороший пример для некоторых других стран по поводу вхождения в БРИКС. Конечно (попытка переворота. — RT), вполне может быть связана с тем, чтобы Боливию сдвинуть с курса на дружеское отношение с Россией», — считает Чичин.
Он выразил уверенность в том, что подобная «встряска» пойдёт на пользу и Луису Арсе, и бывшему президенту Эво Моралесу.
«В конечном счёте они найдут консенсус, и Боливия останется самостоятельной страной с самостоятельным курсом в отношении США», — заключил собеседник RT.
Ранее министр обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что ситуация в вооружённых силах страны после попытки госпереворота находится под полным контролем.