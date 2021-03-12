Кирьяков считает, что «Динамо» не даст развернуться нападающим «Спартака»
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«Соболев хорош вверху в штрафной. Ларссон опасен на пространстве. Если есть свободная зона, он может включить свою скорость. Это мы тоже видели. Промес хорош в оттяжке. Если в первом матче он играл с фланга, то во втором действовал под нападающими — как третий форвард, чуть в оттяжке. Это было рискованное решение, но оно себя оправдало», — цитирует эксперта «Советский спорт».
При этом специалист сомневается, что форвардам удастся показать свои сильные стороны в игре с «Динамо», которое может дисциплинированно действовать в обороне.
«Думаю, что это трио не получит пространства и свободы, как в предыдущем матче. «Динамо» не даст ему развернуться», — добавил Кирьяков.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 13 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.
Ранее Кирьяков заявил, что в матче «Динамо» и «Спартака» будет игра от ножа.