Кирьяков считает, что «Динамо» не даст развернуться нападающим «Спартака»

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Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о нападающих столичного «Спартака» Александре Соболеве, Джордане Ларссоне, Квинси Промесе перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кирьяков считает, что «Динамо» не даст развернуться нападающим «Спартака»
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Соболев хорош вверху в штрафной. Ларссон опасен на пространстве. Если есть свободная зона, он может включить свою скорость. Это мы тоже видели. Промес хорош в оттяжке. Если в первом матче он играл с фланга, то во втором действовал под нападающими — как третий форвард, чуть в оттяжке. Это было рискованное решение, но оно себя оправдало», — цитирует эксперта «Советский спорт».

При этом специалист сомневается, что форвардам удастся показать свои сильные стороны в игре с «Динамо», которое может дисциплинированно действовать в обороне.

«Думаю, что это трио не получит пространства и свободы, как в предыдущем матче. «Динамо» не даст ему развернуться», — добавил Кирьяков.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 13 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее Кирьяков заявил, что в матче «Динамо» и «Спартака» будет игра от ножа.

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