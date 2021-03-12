Кирьяков: в матче «Динамо» и «Спартака» будет игра от ножа

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча со столичным «Спартаком» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тут нет фаворита. Даже если одна из команд находится в середине таблицы или ниже, а вторая наверху, то шансы приблизительно равны. Тем более сейчас, когда оба клуба наверху», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он отметил, что «Спартак» перевернул ситуацию после последнего тура, хотя многие списали красно-белых со счетов. По мнению специалиста, обе команды подойдут к игре в хорошем настроении и оптимальной форме.

«Здесь будет игра от ножа. И тем, и другим важно набрать три очка, поэтому соперники будут сражаться только за победу», — добавил Кирьяков.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 13 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее тренер «Динамо» заявил, что ожидает упорной игры в матче со «Спартаком».