Кирьяков: в матче «Динамо» и «Спартака» будет игра от ножа
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«Тут нет фаворита. Даже если одна из команд находится в середине таблицы или ниже, а вторая наверху, то шансы приблизительно равны. Тем более сейчас, когда оба клуба наверху», — цитирует эксперта «Советский спорт».
Он отметил, что «Спартак» перевернул ситуацию после последнего тура, хотя многие списали красно-белых со счетов. По мнению специалиста, обе команды подойдут к игре в хорошем настроении и оптимальной форме.
«Здесь будет игра от ножа. И тем, и другим важно набрать три очка, поэтому соперники будут сражаться только за победу», — добавил Кирьяков.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 13 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.
Ранее тренер «Динамо» заявил, что ожидает упорной игры в матче со «Спартаком».